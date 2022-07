Incendio a bordo di un catamarano ad Amalfi: interviene la Guardia Costiera

Il Compartimento Marittimo di Salerno, agli ordini del Capitano di Vascello Attilio Maria Daconto, avvia l’operazione "Mare Sicuro 2022" che impegnerà più di 200 militari in diverse attività a tutela dell'incolumità dei bagnanti, a difesa dell'ambiente marino ed a garanzia della sicurezza di quanti andranno per mare.L’operazione vedrà impegnati il personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera degli Uffici Marittimi dislocati lungo i 180 chilometri di costa del Compartimento di Salerno con un ingente impiego di mezzi sia terrestri che navali, impiegati nel servizio di pattugliamento demaniale e marittimo.

L’operazione in mare

In questa operazione, rientra l’intervento effettuato dai militari della Capitaneria di porto di Salerno nella notte di sabato 2 luglio a favore di un’ imbarcazione in Costiera Amalfitana. Il personale imbarcato, allertati dal May Day (chiamata di soccorso) giunta alla sala operativa di Salerno, si è diretto immediatamente nella zona di mare antistante la rada di Amalfi, dove hanno individuato un catamarano, battente bandiera inglese, di circa 19 metri con a bordo 3 membri di equipaggio. I militari saliti immediatamente a bordo dell'imbarcazione in difficoltà, hanno spento l’incendio sprigionatosi nel locale batteria dell’imbarcazione ma anche al trasbordo dell’equipaggio sul mezzo Guardia Costiera. La tempestività e l'efficacia dell'intervento da parte dell'organizzazione di ricerca e soccorso della Guardia Costiera ha scongiurato più seri danni all'imbarcazione ma soprattutto ha garantito l'incolumità dell’equipaggio incorso nello spiacevole quanto rischioso incendio senza conseguenze ulteriori più gravi.