Incendio nella notte a Cava: in fiamme un'auto, si indaga

Incendio a Passiano di Cava, alle 2 della notte appena trascorsa: per cause da accertare, un'auto ha preso fuoco, come segnalato da un utente del gruppo "Sei di Cava de' Tirreni...se puoi parlare". Un uomo, munito di estintori e supportato da altri abitanti della zona, ha cercato di domare il rogo, riuscendo nell'intento, in attesa dei soccorsi già allertati.

L'incendio

Grazie al pronto intervento dei residenti, dunque, le fiamme non hanno lambito altre vetture in sosta. Si indaga, per risalire alle cause dell'incendio.