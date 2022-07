Incendio tra Vietri e Cava, nella tarda serata di domenica: le fiamme e il fumo, in serata, risultavano visibili da Salerno. Ettari ed ettari di vegetazione distrutti.

L'intervento

Il vento certamente non ha facilitato le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco. Accertamenti in corso, dunque, per risalire alle cause delle fiamme.