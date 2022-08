Divampa un incendio a Centola: interviene anche un canadair

Ancora roghi nel Cilento. Un incendio è divampato, oggi pomeriggio, in località Olivella a Centola provocando danni ingenti alla vegetazione. In azione i vigili del fuoco, gli uomini della Comunità Montana e anche un canadair per tentare di spegnere le fiamme favorite anche dal vento. Il fumo è ben visibile anche a chilometri di distanza.