Incendio in uno scantinato, a Centola: corrono i caschi rossi

Fiamme in uno scantinato, a Centola. Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, per cause da accertare, il locale sito in una palazzina, ha preso fuoco: sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco che, a scopo precauzionale, hanno dovuto evacuare quattro persone. Nessun ferito.

Gli accertamenti

Si indaga, dunque, per ricostruire le cause del rogo.