Fiamme in un centro di accoglienza ad Atena Lucana: scatta l'evacuazione

Momenti di tensione, intorno alle 21, ad Atena Lucana, dov’è divampato un incendio all’interno del Centro di Accoglienza per migranti.

La paura

Le fiamme – da quanto si apprende – si sono sviluppate in una stanza in cui sarebbero ubicati i contatori dell’energia elettrica. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, dopo aver fatto evacuare i 44 ospiti della struttura, hanno domato il rogo evitando che si propagasse ulteriormente. Fortunatamente non risultano feriti.