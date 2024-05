Incendio in un centro di accoglienza: tre intossicati

Momenti di paura, ieri, a Battipaglia, dove un incendio è scoppiato all’interno di un centro di accoglienza. In fiamme, in particolare, gli arredi e l’impianto dell’energia elettrica di un alloggio.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la struttura che ospita circa 250 persone. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno preso in cura tre cittadini rimasti intossicati dal fumo. Sulle cause dell’incendio indagano i carabinieri.