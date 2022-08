Incendio boschivo colposo a Ceraso: nei guai la proprietaria di un terreno

In azione, i carabinieri forestali della stazione “Parco” di Vallo Della Lucania: è stata indivuduata la responsabile dell’incendio del 18 agosto scorso che ha mandato in fumo un’area di circa 1.000 metri quadrati, con specie di bassa macchia mediterranea, a Ceraso, in località Iardino.

La denuncia

Il rogo, domato dai caschi rossi, era stato causato dall'imprudente incendio di residui vegetali sul fondo di proprietà della donna. A seguito di accurate indagini, dunque, la responsabile è stata individuata e denunciata per incendio boschivo colposo.