Ancora fiamme in Cilento: bruciati ettari di macchia mediterranea

Ancora fiamme in Cilento. Dopo l'incendio di ieri, ad Acciaroli, oggi la Protezione Civile ed i vigili del fuoco sono intervenuti a Centola per domare un rogo divampato in località Poparo.

I dettagli

Non è facile raggiungere la zona a piedi. E' stato, dunque, necessario utilizzare un elicottero. Brucia ancora la macchia mediterranea: l'incendio ha divorato vegetazione e le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore.