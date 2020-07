Bruciano le colline di Agropoli, notte di paura per residenti e turisti

Notte di terrore ad Agropoli, dove diversi incendi sono divampati sulle colline di San Marco e delle Ginestre, a poca distanza dalle abitazioni e dalla superstrada. In fiamme decine e decine di ettari di vegetazione.

L'intervento dei pompieri

Panico tra residenti e turisti che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco, i quali hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a domare i roghi, che, quasi sicuramente, sono di natura dolosa. Insomma, anche in questa estate, i piromani sono tornati in azione.