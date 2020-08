Il salernitano continua a bruciare: l'intervento a Polla, il video

Continua a bruciare, la nostra provincia. Le squadre del Servizio Antincendio Boschivo della Comunità montana Vallo di Diano, dal pomeriggio di ieri (domenica 30 agosto) sono entrate in azione per domare le fiamme a Polla, per poi continuare fino alle prime ore del mattino di oggi, operando senza sosta su un rogo sviluppatosi in località “Costa Cucchiara”.

Al momento, il perimetro percorso dal fuoco è stato circoscritto grazie al tempestivo intervento ed alla lotta attiva delle 2 squadre AIB capitanate da Mattia Casalnuovo di Padula e Giuseppe Mastroberti del distaccamento di San Rufo. Coordinate da Agostino Coiro , le squadre stanno lavorando dalle prime luci dell'alba. La situazione risulta, ad ogni modo, essere sotto controllo.

L'intervento

In azione sono giunti 2 elicotteri regionali coordinati dai Dos (Direttori organizzativi allo spegnimento). Per facilitare le operazioni nel campo sportivo di Polla è stata installata anche la piscina di proprietà dell'ente Comunità Montana.

