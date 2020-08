Fiamme a Corbara, chiusa la strada del Valico di Chiunzi

Il divieto di circolazione è stato attivato in entrambi i sensi di marcia. La circolazione sarà ripresa dopo le operazioni di spegnimento in corso. Sono previsti percorsi alternativi per raggiungere la Costiera. Incendio anche a Scario: elicottero in azione