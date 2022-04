Incendio in un deposito a Bellizzi, l'Arpac monitora l'inquinamento atmosferico

Nel comune di Bellizzi è stato attivato dall'Arpac il monitoraggio degli inquinanti dispersi in atmosfera a seguito dell'incendio che ieri pomeriggio ha interessato un deposito agricolo in via Olmo. Sono in funzione un campionatore per la determinazione di polveri sottili (PM10), metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e un campionatore per la determinazione di diossine e furani, entrambi posizionati nei pressi del sito dell'incendio.

I controlli

Ieri pomeriggio i tecnici Arpac del Dipartimento di Salerno sono intervenuti sul posto insieme a carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale. A un primo sopralluogo, il materiale bruciato è risultato composto da cassette e contenitori in plastica e legno. L'incendio ha interessato anche un capannone con pareti in muratura e copertura in ferro con lamiere, collassato per l'alta temperatura raggiunta.