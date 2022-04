Incendio a Bellizzi, in fiamme deposito di cassette di plastica e legno

Incendio, oggi pomeriggio, a Bellizzi, dov’è divampato un incendio all’interno di un deposito di cassette di plastica e legno in via Olmo.

I soccorsi

E' stata inviata sul posto la squadra della sede centrale dei vigili dei fuoco, con due automezzi, la squadra di Giffoni Valle Piana con altrettanti automezzi ed il supporto di due autobotti. All'arrivo sul posto hanno constatato che vi era un rogo in una struttura di circa 500 mq, situata all'interno di un'area di circa 3000 mq, adibiti a deposito di cassette contenitori vari, in Pvc ed in legno. Una colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza, finanche da Agerola (Costiera Amalfitana) come mostra la foto in basso.

L'intervento

I caschi rossi, dopo aver messo in sicurezza l'edificio, hanno messo in atto un duro attacco all'incendio sopprimendolo in poco tempo, limitando il rilascio in atmosfera di altri prodotti di combustione. A causa delle elevate temperature si è verificato il collasso totale del deposito. Immediatamente è stata informata l'Arpac per i rilievi ambientali del caso. La struttura è stata transennata.