In fiamme deposito di camion a Montefredane: intervengono anche i pompieri di Salerno

Paura, intorno alle ore 00:30 della scorsa notte, a Montefredane (Avellino) dov’è divampato un deposito di autoarticolati di un’azienda di trasporti situato lungo la via Provinciale alla frazione Arcella.

I soccorsi

Decine le telefonate giunte alla sala operativa del Comando di via Zigarelli, la quale immediatamente ha inviato sul posto due squadre supportate da quattro autobotti. A seguire sono intervenute anche le squadre dei distaccamenti di Montella e Grottaminarda, e altre due squadre dai comandi di Benevento e Salerno. Alla fine sono dodici i pesanti automezzi rimasti coinvolti dalle fiamme di cui sei carichi. Lunghe e complesse le operazioni di spegnimento, seguite direttamente sul posto dal Comandante Mario Bellizzi. La messa in sicurezza dell'intera area è ancora in corso.