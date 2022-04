San Mango Piemonte, a fuoco il deposito della chiesa "Santa Maria"

Paura, nella tarda mattinata di oggi, a San Mango Piemonte, dove un incendio è divampato in un deposito di circa 100 metri quadrati situato in via Francesco Spirito, all’interno del “Centro Parrocchiale Santa Maria”.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza la struttura inibendone l’accesso con le transenne. Sono in corso le indagini per risalire all’origine del rogo.