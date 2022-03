Deposito in fiamme ad Eboli: evacuate alcune famiglie, parte la conta dei danni

Ci sono volute diverse ore per domare il vasto incendio divampato in un deposito in via Bosco Seconda, nell’area Pip del comune di Eboli. E oggi è iniziata la conta dei danni. In fiamme è andato il deposito della ditta “Consorzio Ionico Ortofrutticoli” con una estensione di circa 10mila mq. Bruciati pallets in legno, cassette in pvc ed altri materiali. Coinvolta l’intera struttura. Il rogo ha provocato un notevole rilascio di prodotti di combustione in atmosfera.

Le operazioni

Nonostante l’immediato e incisivo intervento di uomini e mezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco è stato necessario l’intervento delle squadre del comando di Napoli da Torre del Greco, Castellammare di Stabia e Napoli centrale. In azione, per primi, le squadre dei distaccamenti di Eboli, Agropoli, Giffoni, sede centrale con il supporto idrico di tre autobotti e il supporto tecnico-operativo dei mezzi speciali, autoscala e carro aria. Per il coordinamento delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono stati presenti il coordinatore del soccorso ed il funzionario di turno. Dopo aver messo in sicurezza l’edificio, i caschi rossi hanno messo in atto un attacco diretto all’incendio con il posizionamento delle squadre in diversi punti. Ma poiché il rogo era favorito dal vento che imperversava in zona, sono state evacuate abitazioni limitrofe poiché investite dal fumo e calore. Per questo, fortunatamente, non si sono state vittime, intossicati, ne danni agli edifici adiacenti.

L'analisi dell'aria

Per i rilievi ambientali sono stati contattati i tecnici dell’Arpac. Al termine delle operazioni di spegnimento, smassamento e raffreddamento è stato interdetto l’accesso alla struttura che è stato transennato.