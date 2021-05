In fiamme il deposito di una palazzina ad Eboli: si segue la pista dolosa

Mistero ad Eboli dove, nella notte tra giovedì e venerdì, è stato incendiato un garage/deposito situato al pianterreno di una palazzina in località Corno d’Oro. Nello stabile abitano cittadini stranieri, ma il deposito in questione è di proprietà di un pregiudicato di Bellizzi. Le fiamme hanno raggiunto le case al primo e al secondo piano provocando ingenti danni.

L'intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a spegnere le lingue di fuoco, che molto probabilmente sono di origine dolosa. Anche se i carabinieri, al momento, non escludono alcuna pista. Le indagini sono tuttora in corso per rinvenire elementi utili che consentano di risalire ai presunti autori del rogo.