Tensione, stamattina, a Teggiano: per cause da accertare, un deposito è stato interessato da un incendio, a Prato Perillo. Sul posto, i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per domare il rogo che ha avvolto l'intera struttura, causando notevoli danni e distruggendo tutto il materiale contenuto all'interno.

Accertamenti in corso, dunque, per risalire alle cause dell'accaduto.