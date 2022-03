Deposito distrutto dalle fiamme ad Eboli: corrono i pompieri

Paura, intorno alle 14:30 di oggi, in via Cupe Inferiore ad Eboli, dov’è divampato un incendio all’interno di un magazzino. Allertati, subito, i vigili del fuoco: sul posto è stata inviata la squadra della sede centrale con due automezzi, la squadra di Giffoni con due automezzi ed il supporto di due autobotti.

L'intervento

I pompieri hanno constatato che il rogo aveva coinvolto un deposito con un notevole rilascio di prodotti di combustione in atmosfera, ma il loro tempestivo intervento ha reso possibile il confinamento delle fiamme. Dopo aver messo in sicurezza l’edificio, i caschi rossi hanno domato le fiamme ed informato l’Arpac per i rilievi ambientali. Al termine delle operazioni di spegnimento è stato interdetto l’accesso alla struttura.