Incendio in via Eduardo De Filippo: a fuoco un deposito abusivo di rifiuti solidi ingombranti

Alle prime luci dell'alba, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Salerno è stata attivata per l'incendio di un deposito abusivo di rifiuti solidi ingombranti in via Eduardo De Filippo, nella zona orientale.

I rifiuti erano situati sulla strada a ridosso di un cantiere per la costruzione di nuove palazzine. La squadra della sede Centrale dei caschi rossi, con l'ausilio di liquido schiumogeno estinguente, ha provveduto dunque ad estinguere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Alla Municipale, giunta successivamente sul posto, sono stati affidati i rilievi del caso.