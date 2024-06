Deposito in fiamme nella zona industriale di Salerno: il video

Paura, nella tarda mattinata di oggi a Salerno, dove ha preso fuoco un deposito di materiale edile ed il vicino terreno, nella zona industriale, nei pressi dell’ex Fabbrica. Una coltre di fumo nera si è sprigionata arrivando ad invade il cavalcavia che dal capoluogo conduce a Pontecagnano Faiano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme e risalire all’origine del rogo, in quanto non è ancora chiaro se si siano partite dal terreno e poi si sono propagate al vicino deposito o viceversa. Presenti anche i carabinieri.

Ha collaborato Alessandro Mazzaro