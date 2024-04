Incendio nella discarica dell'ex "Camino Real": intervengono i pompieri

Ancona una volta in fiamme la discarica a cielo aperto nell'area dell'ex discoteca “Camino Real” sul litorale di Pontecagnano Faiano. I vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno sono intervenuti, intorno alle ore 00.30, con un'autopompa e un'autobotte per domare l’incendio con l'utilizzo di estinguente schiumogeno.

L'intervento

Sporco lavoro per i caschi rossi a causa della quantità e varietà dei materiali accumulati. Sono in corso le indagini per risalire alle cause del rogo. Non si esclude alcuna pista.