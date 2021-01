Incendiato un mezzo di una nota azienda ad Eboli: l'intervento

Fiamme ad Eboli, nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì, esattamente in via Cornito, presso l'azienda dei fratelli Marcantuono srl: ad evitare il peggio, una guardia giurata dell'istituto di vigilanza La Torre che ha sede operativa a Salerno. La Guardia Giurata, intorno alle 2.33, si è recata nell'azienda dopo l'allarme lanciato, notando un incendio che si stava verificando sotto uno dei mezzi nuovi (un trattore con braccio allungabile dal valore di 100 mila euro) all’interno del piazzale.

Tempestivamente, l'addetto alla vigilanza ha eseguito la procedura di spegnimento delle fiamme, avvisando al contempo vigili del fuoco e i carabinieri, giunti sul posto insieme ai titolari. Si è trattato di un rogo di origine dolosa per la presenza di bottiglie incendiarie lanciate vicino al mezzo. E' emerso al contempo un tentativo di furto presso l’abitazione interna dell’azienda non andato a buon fine, in quanto l’abitazione è in ristrutturazione. Accertamenti in corso.