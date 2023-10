Dà fuoco ad un impianto della stazione Agip e fugge: ingenti danni, si indaga

In fiamme la stazione di servizio Agip sulla Statale 18, in località Cerro, a Capaccio Paestum: intorno alle ore 5 di questa mattina, come emerso dalle immagini della videosorveglianza, un giovane con il volto coperto avrebbe appiccato il fuoco ad una delle pompe dell’impianto con un accendino, per poi fuggire.

Il fatto

Le fiamme hanno raggiunto il distributore: si è udita una forte esplosione. Ingenti i danni provocati alla struttura. Sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri: indagini a tutto campo per individuare il responsabile dell'incendio e risalire al movente.