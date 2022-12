Incendio sul rione Carmine: in fiamme il Drinkopiteco, si indaga

Fiamme nel rione Carmine, questa mattina. Intorno alle 5.45, sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento città di Salerno, per l'incendio che ha coinvolto il bar Drinkopiteco. Insieme ai caschi rossi che sono intervenuti mettendo in sicurezza il locale, sul posto anche i carabinieri e i proprietari del bar.



Fortunatamente nessun ferito, ma la cucina del locale è stata divorata dalle fiamme. Accertamenti in corso, per risalire alle cause del rogo.

L'appello

Intanto, aleggia preoccupazione tra i commercianti della zona che chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, specie nelle ore serali e notturne.