Eboli, appartamento in fiamme: famiglia riesce a salvarsi in tempo

Fiamme in un appartamento situato sulla Strada Statale 19 nel territorio comunale di Eboli. Le persone presenti in quel momento all'interno dell'abitazione sono riuscite a mettersi in salvo prima che le fiamme distruggessero tutto.

L'intervento

Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e provveduto a domare l'incendio. Ad intervenire anche i carabinieri della locale compagnia, guidati dal capitano Emanuele Tanzilli, che hanno effettuato i rilievi del caso. Ancora non chiarite le cause dell'incendio.