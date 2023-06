Eboli, incendio in un ristorante cinese: in 3 in ospedale

Panico, questa sera, ad Eboli, in Via Vittorio Veneto ad Eboli: per cause da accertare, un ristorante specializzato in cucina cinese e giapponese è stato avvolto dalle fiamme, costringendo clienti e dipendenti a darsi alla fuga. Provvidenziale, l'immediato intervento dei vigili del fuoco per domare l'incendio.

L'intervento

Tre le persone intossicate dalle esalazioni dei fumi: a soccorrere le malcapitate, i sanitari del 118 che le hanno condotte in ospedale per le cure del caso. Sembra che a causare l'incendio, sia stato il malfunzionamento della friggitrice. La struttura è stata interdetta per ragioni di sicurezza.