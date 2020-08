Fiamme nell'ex sede della Marina Militare a Castel San Giorgio: si indaga

Paura, nella serata di ieri, nell’ex sede della Marina Militare, situata in località “Codola” di Castel San Giorgio, dov’è divampato un incendio per cause in corso di accertamento. In fiamme erbacce ma anche del materiale abbandonato nell’area adiacente alla struttura.

L'intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, ma anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato le indagini per risalire all’origine del fuoco.