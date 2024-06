Incendio nel fienile di un'azienda agricola, nella notte: enorme nube di fumo a Sant'Antonio

Nube di fumo visibile da centinaia di metri di distanza, a Sant'Antonio di Pontecagnano all' 1:30 di notte. I Vigili del Fuoco di Salerno sono stati allertati dai residenti e, dopo una non semplice ricerca, ne hanno individuato l'origine.

A prendere fuoco, è stata una parte di fienile di un'azienza agricola locale. Per cause da accertare un capannone colmo di rotoballe di fieno, dunque, è andato completamente distrutto. I soccorritori sono intervenuti con una squadra di Salerno con supporto di un'autobotte, una squadra di Giffoni e un'ulteriore autobotte da Eboli: la fase di spegnimento è proseguita fino a questa mattina. Probabile la necessità di utilizzare anche mezzi pesanti per lo smassamento. Accertamenti in corso.