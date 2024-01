Furgone in fiamme a Cava: si segue la pista dolosa

Indagini in corso a Cava de’ Tirreni, dove, ieri mattina, il furgone di un tappezziere è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Il mezzo era parcheggiato in Largo De Siano nella zona “Marini”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e i carabinieri per effettuare i rilievi di rito.

Il mistero

La pista più accreditata è quella dolosa. Già perchè, lo scorso mese di agosto, furono date alle fiamme due automobili appartenenti al fratello e al nipote del commerciante. Dunque, c’è un precedente che potrebbe essere collegato a quanto accaduto ieri. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso.