Picentini, furgone che trasportava materassi avvolto dalle fiamme

Paura, questa mattina, in zona Bivio Pratole a Montecorvino Pugliano, nei pressi del cimitero militare inglese. Per cause da accertare, un furgone che trasportava materassi ha preso fuoco durante la marcia.

I soccorsi

Immediatamente allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti da Salerno per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuna conseguenza per l'autista rimasto illeso. La Polizia Municipale sul posto per la viabilità.