Pagani, raccolta fondi online dopo l’incendio che ha colpito un negozio

Due domeniche fa (era il 24 aprile) un incendio è scoppiato improvvisamente presso l’attività dei fratelli Spinelli, a Pagani, distruggendo tutto ciò che era stato costruito con tanta fatica. Su GoFundMe è partita una gara di solidarietà che ha superato i 1.700 euro donati in pochi giorni.

La mobilitazione

“Tutti i loro ricordi e i sacrifici di una vita - fanno sapere gli organizzatori - sono bruciati in pochi istanti. Fortunatamente i soccorsi sono arrivati in tempo e l’intera famiglia sta bene. Vorremmo poterli aiutare a ricostruire la gioia di tornare a vivere nelle loro amate case al più presto possibile. Anche se tutto questo non farà tornare indietro tutti i loro effetti personali e i loro ricordi - concludono - potranno sentire l’amore e la vicinanza di tutte le persone che vogliano contribuire a ridare loro un po’ di speranza”.