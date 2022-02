Fuoco e fiamme in un garage a Pontecagnano, danni ad una moto: si indaga

Fuoco e fumo, stamattina, a Pontecagnano Faiano, in via Monsignor Grasso. Per cause da accertare, si è sviluppato un incendio in un garage: danni alla moto che era parcheggiata all'interno.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco per domare il rogo e i volontari del Vopi. Fortunatamente, nessun ferito: indagano i carabinieri, per ricostruire le cause dell'accaduto.