Nuovo principio di incendio a Giovi Casa D'Amato: l'intervento per spegnere il focolaio

Non cessano, i tentativi di deturpare il verde, a Salerno. Questa mattina, i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, guidati dal Capitano Mario Sposito, in ricognizione in località Giovi Casa D'Amato, hanno notato un principio di incendio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento

Dopo il primo intervento di contenimento, sono stati allertati i Vigili del Fuoco che hanno definitivamente domato il focolaio.





Gallery