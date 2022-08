Salerno brucia, nuovi roghi in Costiera e a Giovi

Fuoco e fiamme, a Salerno, anche oggi. Dopo l'incendio di ieri che ha interessato i monti tra Cava e Vietri, nella stessa zona, stamattina si è sviluppato un nuovo rogo visibile dal Porto.

L'altro incendio

Contemporaneamente, sulle colline di Giovi, altre lingue di fuoco: super lavoro per i caschi rossi che stanno provvedendo a domare gli incendi. Accertamenti in corso, intanto, per verificare l'origine degli episodi.