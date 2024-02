In fiamme la guaina di una palazzina: evacuati i residenti

Momenti di tensione, questa mattina, in via Irno a Salerno, dove un incendio è divampato mentre alcuni operai stavano mettendo in sicurezza una guaina di protezione sul tetto di una palazzina.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ed evitato che gli operai riportassero ferite. Spaventati i residenti che, per precauzione, sono stati fatti uscire dall'abitazione. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte sia dei pompieri sia della Polizia di Stato.