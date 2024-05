Paura, oggi pomeriggio, a Castellabate, dove un’imballatrice è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme in un terreno agricolo. L’incendio è divampato in località Annunziata. Alcune persone presenti hanno utilizzato delle pompe per domarlo ed evitare che potesse propagarsi alla vegetazione circostante. Fortunatamente non risultano feriti.