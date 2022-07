Incendio in una struttura ad Eboli: corrono i vigili del fuoco

Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi, in località Cioffi ad Eboli, dove un incendio è divampato a poche centinaia di metri dal centro commerciale “Cilento Outlet”.

I soccorsi

A dare l'allarme sono stati i residenti e gli automobilisti di passaggio spaventati dalla colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, hanno domato le fiamme. Sono in corso le indagini per risalire all'origine del rogo.