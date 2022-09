Incendio in via Pietro del Pezzo: magazzino in fiamme, un ferito

Attimi di forte tensione, questa sera, in via Pietro del Pezzo, a Torrione: per cause da accertare, infatti, un deposito di capi d'abbigliamento è stato avvolto dalle fiamme.

Foto di Guglielmo Gambardella

Uno dei titolari del magazzino, accorgendosi dell'accaduto, ha tentato di domare il rogo in attesa dei vigili del fuoco, ma è rimasto ferito dalle fiamme. Sul posto, dunque, i sanitari del 118 che hanno medicato il malcapitato, nonchè i caschi rossi che hanno provveduto a spegnere l'incendio e i carabinieri per i rilievi, al fine di ricostruire le cause dell'accaduto. Le lingue di fuoco hanno danneggiato anche un'auto in sosta.

Su tutte le furie, i residenti della zona che hanno sottolineato come, di sera, Torrione diventi terra di nessuno, tra scooter che sfrecciano e mancati controlli resi ancora più preoccupanti, in via Del Pezzo, dall'assenza di videosorveglianza nel quartiere. Si indaga.