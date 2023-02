Incendio in una mansarda a Cava: intervengono i vigili del fuoco

Panico, questa sera, a Cava de? Tirreni, dove un incendio è divampato in una mansarda situata in una palazzina di via Tommaso di Savoia.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare le fiamme. Fortunatamente all?interno dell?immobile non vi era nessuno. Sono in corso accertamenti per risalire alla causa del rogo.