Incendio in un appartamento a San Severino: Colonnello e Appuntato salvano una nonnina

Un plauso al Comandante dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, il tenente colonnello Alessandro Cisternino e all'Appuntato Scelto Alessandro Talarico per il coraggio mostrato stamattina, quando hanno salvato un'anziana in difficoltà.

Il salvataggio

Senza temere le fiamme, infatti, Cisternino e Talarico si sono fiondati in un appartamento in cui si era verificato un incendio, traendo in salvo la nonnina rimasta in casa. Dramma sventato, dunque, grazie alla prontezza e all'altruismo del Colonnello e dell'Appuntato.