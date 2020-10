Nuova caserma a Nocera: incendiato un mezzo della ditta che esegue i lavori, l'ira del sindaco

Un episodio delinquenziale consumato in luogo simbolo di legalità dove sta nascendo la nuova Caserma dei Carabinieri di Nocera Superiore. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' quanto ha commentato il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, in merito all’incendio che, nella notte, ha interessato un mezzo della ditta che sta eseguendo i lavori di realizzazione della caserma nell’area dell’ex mattatoio di via Petrosino, a Nocera Superiore. "È un atto scellerato che colpisce un luogo destinato a presidio di legalità – aggiunge Cuofano – in questa circostanza ringraziamo l’Arma per gli sforzi che compie a difesa della sicurezza ed a tutela dei cittadini. Ancora di più, abbiamo il dovere di consegnare il prima possibile la nuova struttura". Massimo riserbo sulle indagini delle forze dell'ordine.