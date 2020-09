Torna a bruciare la montagna ad Atena Lucana: ettari di vegetazione in fiamme

Si combatte ancora per spegnere le fiamme che da giorni funestano la vegetazione montuosa tra Atena Lucana e Sala Consilina. Venerdì sera intorno alle 19.30 grazie all'impegnativo intervento dei mezzi aerei dall'alto e al lavoro delle tre squadre dell'Antincendio Boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano intervenute era stato circoscritto il rogo, anche se con qualche presenza di fumaiola.

I danni

Stamattina poi, le Squadre Antincendio, insieme ai carabinieri forestali di Atena Lucana e Sala Consilina che fanno capo all'Ente, sono ritornate per il secondo giorno consecutivo per la bonifica del perimetro interessato dal fuoco ed il peggio sembrava finalmente passato. Dalla stima della superficie redatta di poche ore fa dalla Sala Radio dell'Ente Comunità Montana erano 45 gli ettari di bosco ceduo matricinato, per quello che l'Ente montano non esita a definire “un vero e proprio disastro ambientale”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il nuovo rogo

Alle 14 odierne a causa del vento dal versante “Atena” c'è stata una ripresa dell'incendio su Località Saracena. Attualmente la squadra Antincendio Boschivo guidata dal caposquadra Casalnuovo sta operando sul posto, mentre la squadra del distaccamento di San Rufo con caposquadra Mastroberti è intervenuta sulla segnalazione dell'incendio di Polla sul costone roccioso che porta al convento.

Gallery