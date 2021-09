Vasto incendio a Sarno, montagna in fiamme: paura tra i residenti

Paura, oggi, a Sarno, dove un vasto incendio è divampato in via Bracigliano, in località Tre Valloni. Il fumo era visibile a chilometri di distanza.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i volontari dell'associazione di Protezione Civile "I Sarrasti", la SMA Campania, Dos Regione, Carabinieri Forestali, Comune di Sarno.Grande apprensione da parte dei residenti.