L'arcobaleno prima dell'incendio, sul Monte Bulgheria: tanta amarezza a San Giovanni a Piro

Tanta amarezza, a San Giovanni a Piro: stamattina, infatti, poco dopo aver ammirato uno spettacolare arcobaleno che abbracciava il Monte Bulgheria, i cittadini hanno notato il propagarsi delle fiamme sullo stesso monte.

La denuncia

"In poco più di un'ora, abbiamo assistito alla bellezza della natura e alla testarda stupidità dell'uomo", ha commentato Andrea Sorrentino che ha corredato alla sua riflessione, una emblematica foto per mostrare quanto accaduto. L'auspicio è che vengano individuati i responsabili del rogo. Vigili del fuoco in azione.