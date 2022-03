Incendio estivo a Montecorice: assolto uno straniero

Assolto per non aver commesso il fatto. Lo scorso 8 marzo, il gip presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, nei confronti di un cittadino di nazionalità straniera, difeso dall'avvocato Raffaele Marciano del foro di Salerno finito sotto processo con l'accusa di incendio boschivo.

La vicenda

I fatti risalgono alla fine dell’estate del 2020, quando alla frazione Giungatelle di Montecorice si sviluppò un incendio. Accolta la linea difensiva portata avanti dall’avvocato Marciano, che ha fatto emergere l'assenza di configurazione del reato ascritto al proprio assistito.