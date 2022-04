Incendio a Nocera Superiore: le fiamme lambiscono un'abitazione, nessun ferito

Fuoco e fiamme, questa mattina, in zona Starza a Nocera Superiore, in via Case Vecchie: per cause da accertare, un incendio si è sviluppato in un deposito all’interno di un terreno, dove c'erano cassette di legno e plastica. Le lingue di fuoco hanno lambito anche un’abitazione vicina, danneggiando le pareti esterne e una recinzione.

L'intervento

Il rogo non ha risparmiato neppure un camion in sosta. Fortunatamente, nessun ferito, ma solo tanto spavento. Provvidenziale, l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio.