Nocera Inferiore: principio d'incendio nella cucina di un'abitazione

Tensione, oggi, a Nocera Inferiore: per cause da accertare, si è sviluppato un principio di incendio in un appartamento di via Atzori. Sul posto, i vigili del fuoco che hanno subito domato il rogo e la Polizia Municipale.

Si ipotizza che tutto sia stato generato dal cortocircuito di un elettrodomestico, ma saranno gli accertamenti del caso a far chiarezza sull'accaduto. Fortunatamente, nessun ferito.