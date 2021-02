Bomba carta nell'androne di un palazzo: paura a Nocera

E' stato effettuato un sopralluogo per verificare la stabilità del fabbricato, dichiarato agibile. Si indaga: non si esclude un atto intimidatorio

I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri per domare l'incendio divampato all’interno di un palazzo a Nocera Inferiore, in via Domenico Fedele.

I dettagli

E' stato causato da un ordigno di modeste dimensioni, piazzato all’interno del fabbricato nel rione di Montevescovado. Sul posto anche i carabinieri e la polizia. E' stato effettuato un sopralluogo per verificare la stabilità del fabbricato, dichiarato agibile. Si indaga: non si esclude un atto intimidatorio.